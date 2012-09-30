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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 30 сентября 2012
Кр. Советов (мол)
30.09.2012, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар (мол)
47'
К. Кертанов
70'
М. Убайдулаев
23'
Х. Аппаев (П)
62'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Т. Аитов
️️️️
Д. Дюжков
85'
Вторая желтая
С. Бравин
72'
71'
Желтая карточка
М. Серегин
ГОЛ! 2:2!
М. Убайдулаев
70'
Желтая карточка
Д. Дюжков
68'
68'
Замена
М. Серегин
️️️️
И. Петров
Замена
А. Лобов
️️️️
А. Васечкин
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
М. Конате
51'
Желтая карточка
А. Лузин
ГОЛ! 1:1!
К. Кертанов
47'
46'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Майер
46'
Замена
Р. Зябиров
️️️️
К. Морозов
46'
Замена
А. Фарион
️️️️
Н. Тубич
46'
Замена
Н. Ревишвили
️️️️
Е. Городов
Замена
Д. Дюжков
️️️️
М. Палиенко
46'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Аппаев
Желтая карточка
С. Бравин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
38
Станислав Бравин
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
34
Павел Семиняка
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
88
Алексей Васечкин
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
59
Максим Ермаков
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
46
Тагир Аитов
ЦЗ
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
59
Артем Лобов
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
2-4-2-2
1
Вавилин
38
Бравин
47
Божин
43
Роганов
99
Убайдулаев
33
Клягин
34
Семиняка
99
Палиенко
18
Кертанов
88
Васечкин
17
Сипатов
2-1-5-1-1
1
Городов
37
Лузин
4
Тубич
5
Морозов
59
Ермаков
45
Гарипов
21
Ахриев
10
Петров
72
Майер
21
Ерохин
14
Аппаев
Дюжков
46
Аитов
46
Аитов
Дюжков
99
Палиенко
70
Дюжков
70
Дюжков
99
Палиенко
88
Васечкин
59
Лобов
59
Лобов
88
Васечкин
10
Петров
15
Серегин
15
Серегин
10
Петров
5
Морозов
52
Зябиров
52
Зябиров
5
Морозов
1
Городов
77
Ревишвили
77
Ревишвили
1
Городов
4
Тубич
55
Фарион
55
Фарион
4
Тубич
72
Майер
11
Конате
11
Конате
72
Майер
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
41
Евгений Андриенко
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
Остались в запасе
41
Евгений Андриенко
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
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