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Сергей Шищенко
Статистика
Сергей Шищенко - статистика
Завершил карьеру
13 января 1976 (50)
| Нападающий
169 см | 69 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Чемпионат России 1998
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Украины, 17 тур
Металлург
1 : 0
13.12.2009
Карпаты
86' - 90'
90'
Чемпионат Украины, 16 тур
Днепр
2 : 0
06.12.2009
Металлург
Был в запасе
Чемпионат Украины, 14 тур
Металлург
3 : 0
21.11.2009
Арсенал
Был в запасе
Чемпионат Украины, 12 тур
Металлург
0 : 1
01.11.2009
Металлист
Был в запасе
Чемпионат Украины, 11 тур
Металлург
2 : 0
24.10.2009
Черноморец
51' - 79'
Чемпионат Украины, 10 тур
Ворскла
1 : 2
17.10.2009
Металлург
75' - 90'
Чемпионат Украины, 9 тур
Металлург
4 : 1
03.10.2009
Мариуполь
1' - 60'
45'
Чемпионат Украины, 6 тур
Динамо К
3 : 1
31.08.2009
Металлург
Был в запасе
Чемпионат Украины, 4 тур
Шахтер
4 : 1
09.08.2009
Металлург
83' - 90'
Чемпионат Украины, 3 тур
Металлург
4 : 1
02.08.2009
Говерла
59' - 90'
Чемпионат Украины, 1 тур
Металлург
0 : 0
19.07.2009
Днепр
Был в запасе
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