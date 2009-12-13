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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 13 декабря 2009
Металлург
13.12.2009, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 17 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
29'
В. Чечер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
Желтая карточка
С. Шищенко
+1
Замена
А. Аракелян
️️️️
В. Димитров
Замена
С. Шищенко
️️️️
С. Кингсли
Вторая желтая
Т. Петривский
Замена
В. Батиста
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Ч. Танаса
️️️️
М. Мгуни
Замена
М. Кополовец
️️️️
А. Гурули
Замена
А. Ткачук
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
Т. Петривский
ГОЛ! 1:0!
В. Чечер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Богдан Шуст
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Александр Олейник
ЦФ
0
Сергей Шищенко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
35
Юрий Фурта
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
4-2-1-2
35
Шуст
9
Шина
44
Чечер
13
Коротецкий
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
10
Лазич
18
Димитров
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
3-2-4-1
13
Мартыщук
44
Федецкий
4
Тубич
4
Милошевич
15
Петривский
35
Ощипко
16
Худобяк
9
Гурули
9
Кожанов
32
Голодюк
79
Кузнецов
18
Димитров
0
Аракелян
0
Аракелян
18
Димитров
39
Санни Кингсли
0
Шищенко
0
Шищенко
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
22
Танаса
22
Танаса
27
Мгуни
9
Гурули
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Гурули
32
Голодюк
19
Ткачук
19
Ткачук
32
Голодюк
9
Кожанов
80
Батиста
80
Батиста
9
Кожанов
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
0
Александр Олейник
ЦФ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
35
Юрий Фурта
ЦФ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
22
Андрей Тлумак
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
0
Александр Олейник
ЦФ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
Остались в запасе
35
Юрий Фурта
ЦФ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
22
Андрей Тлумак
ВР
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Металлург - Карпаты
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
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