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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Эпицентр
Кирилл Ковалец
Статистика
€ 200 тыс
Кирилл Ковалец - статистика
Эпицентр
2 июля 1993 (33)
#6 | Полузащитник
178 см | 68 кг
Украина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Партизан
4 : 0
31.07.2025
Александрия
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Александрия
0 : 2
24.07.2025
Партизан
1' - 62'
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