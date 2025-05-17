Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Гамбоа - статистика

Завершил карьеру
24 октября 1989 (36), Либериа
#2 | Защитник
173 см | 70 кг
Коста-Рика
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Санкт-Паули
0 : 2
17.05.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 4
10.05.2025
Майнц
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бохум
1 : 1
27.04.2025
Унион
1' - 46'
36'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
1 : 0
19.04.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бохум
1 : 2
12.04.2025
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
0 : 4
05.04.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
3 : 1
28.03.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бохум
1 : 3
16.03.2025
Айнтрахт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
2 : 3
08.03.2025
Бохум
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 1
01.03.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.02.2025
Бохум
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
2 : 0
15.02.2025
Боруссия Д
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
2 : 2
09.02.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
0 : 1
01.02.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
3 : 0
25.01.2025
Бохум
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
3 : 3
18.01.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 0
15.01.2025
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
2 : 0
11.01.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бохум
0 : 1
07.12.2024
Вердер
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 0
30.11.2024
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 0
23.11.2024
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1 : 1
09.11.2024
Байер
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
7 : 2
02.11.2024
Бохум
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бохум
0 : 5
27.10.2024
Бавария
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 1
19.10.2024
Бохум
66' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
1 : 3
05.10.2024
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
27.09.2024
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бохум
2 : 2
21.09.2024
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бохум
0 : 2
31.08.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
24.08.2024
Бохум
Был в запасе
Главные новости
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
22:55
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
10
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
4
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+