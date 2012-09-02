Расмус Юнссон - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Юнссон
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Викен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1990 (33 года)
|Рост
|192
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€ 200
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|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Юнссон
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Викен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1990 (33 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2012
|85' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Гамбург (Гамбург)
|28.11.2012
|68' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|90'
|18.11.2012
|90' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|11.11.2012
|86' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:1
|Байер (Леверкузен)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|1:4
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|25.09.2012
|81' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|22.09.2012
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|14.09.2012
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|02.09.2012
|55' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:4
|Ганновер-96 (Ганновер)