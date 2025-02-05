Введите ваш ник на сайте
€ 400 тыс

Александер Ринг - трансферы

ХИК
9 апреля 1991 (34), Хельсинки
#4 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Финляндия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
05.02.25 / 31.12.26
Остин
ХИК
Свободный агент
17.12.20 / 05.02.25
Нью-Йорк Сити
Остин
1,14 млн €
01.02.17 / 17.12.20
Кайзерслаутерн
Нью-Йорк Сити
300 тыс €
01.07.13 / 01.02.17
ХИК
Кайзерслаутерн
500 тыс €
05.01.12 / 30.06.13
ХИК
Боруссия М
Аренда 200 тыс €
Главные новости
Стало известно, сколько Туфан Садыгов должен сыну Илье, игравшему за «Химки»
18:08
В московском клубе уволили весь менеджмент
17:51
2
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
17:15
1
Аленичев пожалел фанатов «Спартака»
16:56
2
Реакция Талалаева на сравнения с Моуринью
16:43
3
«Случилась попа»: Мостовой поделился личной неурядицей
16:36
6
Семак высказался о возможном увольнении из «Зенита»
15:59
В России появился клуб имени Семака
15:40
4
Товарищеский матч. Бразилия с зенитовцем проиграла Японии (2:3), ведя 2:0
15:33
10
Семак ответил на недовольство Карпина «Зенитом»
14:55
1
Все новости
18+
  • Читайте нас: 