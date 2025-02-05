Введите ваш ник на сайте
Главная
Финляндия. Вейккауслига
Команды
ХИК
Александер Ринг
Трансферы
€ 400 тыс
Александер Ринг - трансферы
ХИК
9 апреля 1991 (34), Хельсинки
#4 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Финляндия
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
05.02.25 / 31.12.26
Остин
ХИК
Свободный агент
17.12.20 / 05.02.25
Нью-Йорк Сити
Остин
1,14 млн €
01.02.17 / 17.12.20
Кайзерслаутерн
Нью-Йорк Сити
300 тыс €
01.07.13 / 01.02.17
ХИК
Кайзерслаутерн
500 тыс €
05.01.12 / 30.06.13
ХИК
Боруссия М
Аренда 200 тыс €
