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Файкал Файр - статистика

Завершил карьеру
1 августа 1988 (38), Руан
#76 | Полузащитник
178 см
Марокко | Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Таавун
26
0
6
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Таавун
3 : 2
20.05.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
16.05.2025
Аль-Таавун
1' - 71'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Таавун
0 : 1
11.05.2025
Аль-Кадисия
1' - 85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Ахли
2 : 0
07.05.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Таавун
4 : 3
24.04.2025
Аль-Раед
1' - 90'
30'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
11.04.2025
Аль-Таавун
Был в запасе
53'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Таавун
3 : 0
08.03.2025
Дамак
65' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Фат
1 : 2
01.03.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
26.02.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Таавун
2 : 2
22.02.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 1
15.02.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 2
06.02.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Фейха
0 : 0
31.01.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Таавун
0 : 0
26.01.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.01.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Таавун
1 : 1
17.01.2025
Аль-Наср
1' - 90'
80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Кадисия
0 : 3
11.01.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
33'
15'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Раед
0 : 1
30.11.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Вахда
1 : 0
23.11.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
1 : 0
09.11.2024
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун
1 : 1
02.11.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
26.10.2024
Аль-Таавун
1' - 74'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Дамак
2 : 2
19.10.2024
Аль-Таавун
66' - 90'
85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун
1 : 1
29.09.2024
Аль-Иттифак
1' - 35'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
21.09.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
29.08.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таавун
1 : 0
22.08.2024
Аль-Фейха
82' - 90'
90'
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