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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Охдуд
Аль-Таавун - Аль-Охдуд: обзор матча 09 ноября 2024
Аль-Таавун
09.11.2024, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Охдуд
90+3'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Охдуд
Желтая карточка
А. Адам
90'
+6
90'
+6
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
Н. Мусона
90'
+5
Желтая карточка
Петрос
ГОЛ! 1:0!
М. Барроу
Пас отдал
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
90'
+3
Желтая карточка
Флавио
89'
Замена
А. Адам
️️️️
Ж. Педро
78'
Замена
С. Мандаш
️️️️
Матеус
65'
Замена
С. Аль-Фархан
️️️️
А. Эль-Махдиуи
63'
32'
Желтая карточка
И. Коне
13'
Желтая карточка
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
22
Renne Rivas
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Флавио
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маилсон
32
Аль-Муфарриж
23
Аль-Ахмед
22
18
Эль-Махдиуи
76
Файр
8
Флавио
14
Аль-Джумаия
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
4-1-2-2-1
28
Витор
98
Аль-Кайди
37
Лоу
4
Аль-Рубаи
27
Фарадж
6
Петрос
13
Бассогог
16
Педроса
17
Мусона
77
Годвин
28
Коне
18
Эль-Махдиуи
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
18
Эль-Махдиуи
10
Матеус
27
Мандаш
27
Мандаш
10
Матеус
9
Педро
9
Адам
9
Адам
9
Педро
17
Мусона
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
17
Мусона
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Охдуд
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Охдуд
2
4
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
15
Офсайды
5
1
Количество передач
436
300
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Shukri Hussein Al-Hunfsh,
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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