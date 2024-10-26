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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Таавун
Аль-Хиляль - Аль-Таавун: обзор матча 26 октября 2024
Аль-Хиляль
26.10.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Таавун
15'
А. Митрович
62'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Таавун
Замена
М. Аль-Харби
️️️️
Р. Лоди
90'
+2
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
С. Милинкович-Савич
90'
+2
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
С. Аль-Давсари
87'
84'
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
С. Аль-Нассер
83'
Замена
С. Аль-Фархан
️️️️
А. Эль-Махдиуи
75'
Замена
Матеус
️️️️
М. Барроу
74'
Замена
А. Салех Бахусайн
️️️️
Ф. Файр
65'
Замена
С. Мандаш
️️️️
И. Аль-Шуайль
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
М. Леонардо
63'
ГОЛ! 2:0!
С. Милинкович-Савич
62'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
57'
Желтая карточка
С. Аль-Давсари
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Ж. Канселу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Флавио
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Хиляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Матеус
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-2-2-2
17
Аль-Ями
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
4-1-2-1-2
1
Маилсон
32
Аль-Муфарриж
26
Аль-Шуайль
23
Аль-Ахмед
5
Жиротто
18
Эль-Махдиуи
76
Файр
8
Флавио
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Педро
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
22
Милинкович-Савич
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
6
Аль-Нассер
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
6
Аль-Нассер
18
Эль-Махдиуи
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
18
Эль-Махдиуи
76
Файр
29
Бахусайн
29
Бахусайн
76
Файр
26
Аль-Шуайль
27
Мандаш
27
Мандаш
26
Аль-Шуайль
99
Барроу
10
Матеус
10
Матеус
99
Барроу
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Таавун
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Таавун
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
16
Офсайды
0
2
Количество передач
495
421
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Киндом Арена
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