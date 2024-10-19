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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Таавун
Дамак - Аль-Таавун: обзор матча 19 октября 2024
Дамак
19.10.2024, суббота, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Таавун
60'
Х. Диалло
77'
Д. Н'Куду
27'
М. Барроу
85'
А. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Таавун
90'
+10
Желтая карточка
Флавио
90'
+3
Желтая карточка
В. Аль-Ахмед
Замена
A. Al Qahtani
️️️️
Ф. Камано
86'
Замена
А. Аль-Могрен
️️️️
Н. Станчу
86'
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Адам
Пас отдал
Ф. Файр
81'
Желтая карточка
А. Адам
Желтая карточка
Х. Диалло
81'
80'
Желтая карточка
А. Жиротто
Желтая карточка
Д. Н'Куду
78'
ГОЛ! 2:1!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Н. Станчу
77'
75'
Замена
А. Адам
️️️️
Ж. Педро
Замена
С. Аль-Хавсави
️️️️
Р. Солан
73'
66'
Замена
Ф. Файр
️️️️
С. Аль-Фархан
65'
Замена
Матеус
️️️️
С. Мандаш
ГОЛ! 1:1!
Х. Диалло
60'
46'
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
Пас отдал
С. Аль-Фархан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
10
Матеус
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-3-1-2
1
Ницэ
13
Аль-Обейд
15
Шафаи
3
Бедран
6
Абдулла
14
Н'Куду
95
10
Станчу
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
2-2-1-3-2
1
Маилсон
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
6
Аль-Фархан
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Нассер
27
Мандаш
9
Педро
99
Барроу
15
Солан
12
Аль-Хавсави
12
Аль-Хавсави
15
Солан
40
Камано
20
20
40
Камано
10
Станчу
14
Аль-Могрен
14
Аль-Могрен
10
Станчу
14
Аль-Джумаия
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Фархан
76
Файр
76
Файр
6
Аль-Фархан
27
Мандаш
10
Матеус
10
Матеус
27
Мандаш
9
Педро
9
Адам
9
Адам
9
Педро
Остались в запасе
Дамак
Аль-Таавун
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Дамак - Аль-Таавун
2
4
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
9
Офсайды
2
4
Количество передач
356
482
Сейвы
0
1
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Abdulsamad Bakri, Saudi Arabia
Стадион:
Принц Султан бин Абдул Азиз
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