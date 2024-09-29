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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Иттифак
Аль-Таавун - Аль-Иттифак: обзор матча 29 сентября 2024
Аль-Таавун
29.09.2024, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттифак
13'
Ж. Педро
90+3'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Иттифак
90'
+6
Желтая карточка
К. Токо Экамби
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Р. Аль-Отаиб
Замена
А. Салех Бахусайн
️️️️
М. Барроу
90'
+1
86'
Замена
А. Аль-Алива
️️️️
А. Медран
80'
Желтая карточка
А. Радиф
67'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Аль-Олаян
66'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Вейналдум
60'
Желтая карточка
Р. Аль-Отаиб
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
С. Мандаш
60'
Вторая желтая
Флавио
49'
Желтая карточка
Флавио
41'
Замена
С. Аль-Фархан
️️️️
Ф. Файр
35'
Желтая карточка
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
19'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
13'
13'
Замена
Р. Аль-Отаиб
️️️️
М. Абдулрахман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
27
Султан Мандаш
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
10
Матеус
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Majed Dawran
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Маилсон
5
Жиротто
32
Аль-Муфарриж
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
76
Файр
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Нассер
27
Мандаш
9
Педро
99
Барроу
4-3-3
1
Родак
33
Аль-Олаян
37
Хинди
3
Маду
29
Абдулрахман
10
Медран
42
Фофана
23
Вейналдум
9
Дембеле
21
Радиф
9
Экамби
27
Мандаш
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
27
Мандаш
76
Файр
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
76
Файр
99
Барроу
29
Бахусайн
29
Бахусайн
99
Барроу
29
Абдулрахман
61
Аль-Отаиб
61
Аль-Отаиб
29
Абдулрахман
10
Медран
46
Аль-Алива
46
Аль-Алива
10
Медран
23
Вейналдум
11
Витиньо
11
Витиньо
23
Вейналдум
33
Аль-Олаян
10
Грей
10
Грей
33
Аль-Олаян
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Иттифак
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
10
Матеус
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
10
Матеус
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Иттифак
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
6
Количество передач
340
479
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Alblwi, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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