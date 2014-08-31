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    Мичу - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Мигель
    Фамилия Перес Куэста
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 марта 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Наполи (Неаполь)
    01.11.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Рома (Рим)
    26.10.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 6:2 Верона (Верона)
    19.10.2014 Был в запасе Интер (Милан) 2:2 Наполи (Неаполь)
    05.10.2014 1' -70' Наполи (Неаполь) 2:1 Торино (Турин)
    41'
    28.09.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Наполи (Неаполь)
    24.09.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:3 Палермо (Палермо)
    21.09.2014 1' -72' Удинезе (Удине) 1:0 Наполи (Неаполь)
    14.09.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Кьево (Верона)
    31.08.2014 85' -90' Дженоа (Генуя) 1:2 Наполи (Неаполь)
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