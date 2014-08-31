|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Рома (Рим)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|6:2
|Верона (Верона)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|05.10.2014
|1' -70'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Торино (Турин)
|41'
|28.09.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:3
|Палермо (Палермо)
|21.09.2014
|1' -72'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Кьево (Верона)
|31.08.2014
|85' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Наполи (Неаполь)