Алехандро Аррибас - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Аррибас
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Аррибас
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2017
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|26.11.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|24.09.2017
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|4:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|22'
|20.09.2017
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.09.2017
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:4
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:3
|Реал (Мадрид)