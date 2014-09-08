Бен Паял - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Паял
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1988 (34 года)
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Паял
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|1' -57'
|Люксембург
|2:4
|Словакия
|49'
|09.10.2015
|1' -90'
|Испания
|4:0
|Люксембург
|08.09.2015
|1' -46'
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|05.09.2015
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Северная Македония
|14.06.2015
|1' -90'
|Украина
|3:0
|Люксембург
|83'
|27.03.2015
|64' -90'
|Словакия
|3:0
|Люксембург
|15.11.2014
|Был в запасе
|Люксембург
|0:3
|Украина
|12.10.2014
|76' -90'
|Люксембург
|0:4
|Испания
|09.10.2014
|Был в запасе
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург
|08.09.2014
|77' -90'
|Люксембург
|1:1
|Белоруссия
|81'