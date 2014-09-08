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    Бен Паял - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Паял
    Команда Фола
    Состав Основной
    Родной город Люксембург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 8 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 1' -57' Люксембург 2:4 Словакия
    49'
    09.10.2015 1' -90' Испания 4:0 Люксембург
    08.09.2015 1' -46' Белоруссия 2:0 Люксембург
    05.09.2015 1' -90' Люксембург 1:0 Северная Македония
    14.06.2015 1' -90' Украина 3:0 Люксембург
    83'
    27.03.2015 64' -90' Словакия 3:0 Люксембург
    15.11.2014 Был в запасе Люксембург 0:3 Украина
    12.10.2014 76' -90' Люксембург 0:4 Испания
    09.10.2014 Был в запасе Северная Македония 3:2 Люксембург
    08.09.2014 77' -90' Люксембург 1:1 Белоруссия
    81'
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