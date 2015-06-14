Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Люксембург
Украина - Люксембург: обзор матча 14 июня 2015
Украина
14.06.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
Люксембург
49'
А. Кравец
57'
Д. Гармаш
87'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Люксембург
ГОЛ! 3:0!
Е. Коноплянка
87'
83'
Желтая карточка
Б. Паял
77'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Хольтер
Замена
А. Кучер
️️️️
Я. Ракицкий
77'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Кравец
71'
69'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
Д. Да Мота
63'
Желтая карточка
С. Бенси
ГОЛ! 2:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
В. Шевчук
57'
52'
Замена
С. Бенси
️️️️
Д. Тюрпель
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
Н. Морозюк
49'
47'
Желтая карточка
М. Мутш
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Ротань
46'
18'
Желтая карточка
Д. Да Мота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Украина
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
0
Александр Гладкий
ЦФ
Люксембург
12
Джо Фрисинг
ВР
22
Седрик Сакра
ЦЗ
15
Массимо Мартино
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
11
Стефано Бенси
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Пятов
13
Шевчук
20
Ракицкий
3
Хачериди
6
Степаненко
9
Морозюк
5
Сидорчук
14
Ротань
10
Коноплянка
7
Ярмоленко
22
Кравец
3-1-4-2
1
Жубер
2
Шано
4
Мальже
5
Шнелл
10
Паял
17
Мутш
18
Янс
19
Хольтер
7
Жерсон
20
Тюрпель
9
Да Мота
20
Ракицкий
5
Кучер
5
Кучер
20
Ракицкий
14
Ротань
19
Гармаш
19
Гармаш
14
Ротань
22
Кравец
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Кравец
19
Хольтер
7
Филлипс
7
Филлипс
19
Хольтер
20
Тюрпель
11
Бенси
11
Бенси
20
Тюрпель
9
Да Мота
21
Девилье
21
Девилье
9
Да Мота
Остались в запасе
Украина
Люксембург
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
21
Денис Олейник
ЛВ
15
Филипп Будковский
ЦФ
0
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
22
Седрик Сакра
ЦЗ
15
Массимо Мартино
ЦЗ
12
Джо Фрисинг
ВР
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
21
Денис Олейник
ЛВ
15
Филипп Будковский
ЦФ
0
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
22
Седрик Сакра
ЦЗ
15
Массимо Мартино
ЦЗ
12
Джо Фрисинг
ВР
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Украина - Люксембург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
2 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Украина
Люксембург
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:58
В сборной Украины сейчас работает худший тренер в истории команды
14:59
8
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
14:47
1
Лига наций: шансы Украины и Грузии на победу в матче 6 тура
09:59
Тренер Украины высказался о том, что команду скоро могут опустить в классе
Вчера, 12:07
8
В сборной Украины сейчас работает худший тренер в истории команды
14:59
8
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
14:47
1
Лига наций: шансы Украины и Грузии на победу в матче 6 тура
09:59
Тренер Украины высказался о том, что команду скоро могут опустить в классе
Вчера, 12:07
8
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:58
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:29
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+