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Расписание матчей
Евро-2024
Люксембург - Беларусь
Люксембург - Беларусь: обзор матча 08 сентября 2014
Люксембург
08.09.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Беларусь
42'
Л. Жерсон
78'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Беларусь
81'
Желтая карточка
А. Мартынович
Желтая карточка
Б. Паял
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Драгун
Пас отдал
Т. Калачев
77'
Замена
И. Алексиевич
️️️️
Э. Олехнович
Замена
Б. Паял
️️️️
Д. Хольтер
77'
73'
Замена
С. Корниленко
️️️️
С. Кисляк
68'
Желтая карточка
Э. Олехнович
Замена
Т. Латерца
️️️️
Д. Да Мота
67'
Замена
А. Луиси
️️️️
Д. Тюрпель
63'
62'
Замена
И. Стасевич
️️️️
О. Веретило
Желтая карточка
Д. Да Мота
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Жерсон
Пас отдал
Д. Да Мота
42'
Желтая карточка
Л. Жерсон
34'
Желтая карточка
К. Филлипс
28'
Желтая карточка
К. Мартинс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Янник Бастос
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
12
Сергей Черник
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
20
Илья Алексиевич
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
2-1-4-3
1
Жубер
7
Филлипс
5
Шнелл
8
Мартинс
19
Хольтер
7
Жерсон
18
Янс
3
Йениш
9
Да Мота
11
Бенси
20
Тюрпель
3-3-4
1
Гутор
4
Мартынович
0
Веретило
21
Филипенко
4
Шитов
15
Кисляк
13
Баланович
23
Калачев
2
Драгун
16
Кривец
17
Олехнович
9
Да Мота
14
Латерца
14
Латерца
9
Да Мота
19
Хольтер
10
Паял
10
Паял
19
Хольтер
20
Тюрпель
22
Луиси
22
Луиси
20
Тюрпель
0
Веретило
22
Стасевич
22
Стасевич
0
Веретило
17
Олехнович
20
Алексиевич
20
Алексиевич
17
Олехнович
15
Кисляк
8
Корниленко
8
Корниленко
15
Кисляк
Остались в запасе
Люксембург
Беларусь
0
Янник Бастос
ЦП
1
Антони Морис
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
22
Андрей Климович
ВР
12
Сергей Черник
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
10
Александр Глеб
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
0
Янник Бастос
ЦП
1
Антони Морис
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Остались в запасе
22
Андрей Климович
ВР
12
Сергей Черник
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
10
Александр Глеб
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Люксембург - Беларусь
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Жози Бартель
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