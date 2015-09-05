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Люксембург - Северная Македония
Люксембург - Северная Македония: обзор матча 05 сентября 2015
Люксембург
05.09.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 7 тур
1 : 0
Завершен
Северная Македония
90+2'
С. Тилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Северная Македония
90'
+2
Желтая карточка
К. Ристевски
ГОЛ! 1:0!
С. Тилль
90'
+2
85'
Пенальти не реализован!
Б. Абдурахими
80'
Замена
С. Ашковски
️️️️
А. Ибраими
74'
Замена
Б. Илийоски
️️️️
А. Трайковски
Замена
С. Тилль
️️️️
К. Мартинс
72'
Замена
С. Бенси
️️️️
М. Джон Девилье
64'
55'
Желтая карточка
Б. Абдурахими
Желтая карточка
К. Мартинс
43'
40'
Желтая карточка
С. Ристовски
37'
Замена
К. Ристевски
️️️️
Д. Мойсов
31'
Желтая карточка
Л. Жута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
10
Бен Паял
ОП
7
Ларс Жерсон
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
6
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
18
Леонард Жута
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Милован Петрович
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
21
Мирко Ивановски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
19
Бесарт Абдурахими
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Люксембург
12
Андреа Амодио
ВР
15
Массимо Мартино
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
11
Стефано Бенси
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Северная Македония
22
Даниэль Божиновски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Владица Брдаровски
ЛЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
14
Муарем Муарем
ЛФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
3-2-2-3
1
Жубер
2
Шано
7
Филлипс
0
Дельгадо
8
Мартинс
10
Паял
7
Жерсон
18
Янс
13
Йоахим
21
Девилье
9
Да Мота
4-2-4
1
Пачовски
13
Ристовски
5
Мойсов
18
Жута
6
Шиков
17
Петрович
16
Глигоров
10
Ибраими
19
Абдурахими
9
Трайковски
21
Ивановски
8
Мартинс
21
Тилль
21
Тилль
8
Мартинс
21
Девилье
11
Бенси
11
Бенси
21
Девилье
10
Ибраими
3
Ашковски
3
Ашковски
10
Ибраими
5
Мойсов
4
Ристевски
4
Ристевски
5
Мойсов
9
Трайковски
20
Илийоски
20
Илийоски
9
Трайковски
Остались в запасе
Люксембург
Северная Македония
12
Андреа Амодио
ВР
15
Массимо Мартино
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
19
Крсте Велкоски
ЦФ
22
Даниэль Божиновски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Владица Брдаровски
ЛЗ
14
Муарем Муарем
ЛФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Остались в запасе
12
Андреа Амодио
ВР
15
Массимо Мартино
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
22
Даниэль Божиновски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Владица Брдаровски
ЛЗ
14
Муарем Муарем
ЛФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Любинко Друлович
Статистика матча Люксембург - Северная Македония
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
2 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Жози Бартель
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