Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джейми Уорд - статистика

Завершил карьеру
12 мая 1986 (40), Солихалл
#16 | Нападающий
165 см
Северная Ирландия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Кардифф
0 : 0
06.05.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Халл Сити
0 : 2
28.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Дерби Каунти
3 : 1
24.04.2018
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Норвич Сити
0 : 2
14.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.04.2018
Кардифф
Был в запасе
89'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
02.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
3 : 1
30.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
13.02.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Миллуолл
1 : 1
09.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 4
03.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
30.01.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
13.01.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
26.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 1
23.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
2 : 1
16.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
09.12.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
18.11.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
04.11.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 3
28.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
86'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
21.10.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Дерби Каунти
2 : 0
15.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Главные новости
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
2
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
14
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
7
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
73
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
2
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+