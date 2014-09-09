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    Эндрю Коэн - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Эндрю
    Фамилия Коэн
    Команда Хибернианс
    Состав Основной
    Родной город Силема
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1981 (41 год)
    Рост 168
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2015 90' -90' Мальта 0:1 Хорватия
    10.10.2015 Был в запасе Норвегия 2:0 Мальта
    06.09.2015 61' -90' Мальта 2:2 Азербайджан
    03.09.2015 Был в запасе Италия 1:0 Мальта
    12.06.2015 84' -90' Мальта 0:1 Болгария
    28.03.2015 Был в запасе Азербайджан 2:0 Мальта
    16.11.2014 Был в запасе Болгария 1:1 Мальта
    13.10.2014 85' -90' Мальта 0:1 Италия
    10.10.2014 Был в запасе Мальта 0:3 Норвегия
    09.09.2014 Был в запасе Хорватия 2:0 Мальта
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