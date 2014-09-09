Эндрю Коэн - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Коэн
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Силема
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1981 (41 год)
|Рост
|168
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Коэн
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Силема
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1981 (41 год)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2015
|90' -90'
|Мальта
|0:1
|Хорватия
|10.10.2015
|Был в запасе
|Норвегия
|2:0
|Мальта
|06.09.2015
|61' -90'
|Мальта
|2:2
|Азербайджан
|03.09.2015
|Был в запасе
|Италия
|1:0
|Мальта
|12.06.2015
|84' -90'
|Мальта
|0:1
|Болгария
|28.03.2015
|Был в запасе
|Азербайджан
|2:0
|Мальта
|16.11.2014
|Был в запасе
|Болгария
|1:1
|Мальта
|13.10.2014
|85' -90'
|Мальта
|0:1
|Италия
|10.10.2014
|Был в запасе
|Мальта
|0:3
|Норвегия
|09.09.2014
|Был в запасе
|Хорватия
|2:0
|Мальта