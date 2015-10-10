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Норвегия - Мальта
Норвегия - Мальта: обзор матча 10 октября 2015
Норвегия
10.10.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 9 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
19'
А. Теттей
52'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Мальта
Замена
В. Бериша
️️️️
Ж. Инге Бергет
84'
83'
Замена
Р. Камильери
️️️️
С. Борг
81'
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
А. Шембри
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Содерлунд
77'
56'
Замена
Д. Зерафа
️️️️
А. Мускат
Замена
М. Эдегор
️️️️
П. Скьельбред
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Содерлунд
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Теттей
19'
12'
Желтая карточка
Р. Бриффа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Стефан Йохансен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
14
Ветон Бериша
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
4-4-2
1
Нюланд
16
Алеесами
21
Форрен
19
Ховланд
14
Эльабделлауи
8
Йохансен
19
Хенриксен
5
Теттей
15
Скьельбред
19
Бергет
11
Содерлунд
4-4-2
1
Хогг
22
Мускат
4
Борг
0
Мускат
5
Агиус
11
Мускат
4
Фенеч
7
Файлла
8
Бриффа
19
Эффйонг
13
Шембри
19
Бергет
14
Бериша
14
Бериша
19
Бергет
15
Скьельбред
10
Эдегор
10
Эдегор
15
Скьельбред
11
Содерлунд
7
Кинг
7
Кинг
11
Содерлунд
0
Мускат
17
Зерафа
17
Зерафа
0
Мускат
4
Борг
17
Камильери
17
Камильери
4
Борг
13
Шембри
18
Кристенсен
18
Кристенсен
13
Шембри
Остались в запасе
Норвегия
Мальта
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
16
Йонас Свенссон
ЦП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
10
Эндрю Коэн
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
4
Гарет Скайберрас
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
16
Йонас Свенссон
ЦП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Остались в запасе
10
Эндрю Коэн
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
4
Гарет Скайберрас
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Норвегия - Мальта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
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