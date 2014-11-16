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Болгария - Мальта
Болгария - Мальта: обзор матча 16 ноября 2014
Болгария
16.11.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Мальта
6'
А. Галабинов
49'
К. Файлла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Мальта
90'
+4
Желтая карточка
П. Фенеч
90'
+3
Замена
Т. Велла
️️️️
Ж. Фарруджа
89'
Желтая карточка
Д. Каруана
Желтая карточка
В. Минев
86'
81'
Замена
С. Беццина
️️️️
К. Файлла
78'
Замена
Р. Фенеч
️️️️
А. Шембри
77'
Желтая карточка
К. Файлла
Пенальти не реализован!
И. Попов
76'
Замена
А. Тонев
️️️️
Г. Илиев
71'
Замена
И. Мицански
️️️️
Г. Миланов
58'
Замена
Маркиньос
️️️️
А. Галабинов
58'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Файлла
43'
Желтая карточка
Ж. Фарруджа
ГОЛ! 1:0!
А. Галабинов
Пас отдал
М. Александров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
7
Михаил Александров
ЛАЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
22
Георгий Илиев
ОП
14
Веселин Минев
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Александар Тунчев
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
8
Милен Гамаков
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
15
Венцислав Христов
ЦФ
18
Маркиньос
ЦФ
Мальта
23
Николас Велла
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
3
Стив Беццина
ЦЗ
19
Джастин Гриоли
ЦП
21
Марк Шерри
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
14
Брук Фарруджа
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
3-3-3-1
1
Стоянов
4
Терзиев
5
Бодуров
11
Манолев
7
Александров
22
Илиев
14
Минев
17
Миланов
21
Дьяков
9
Попов
9
Галабинов
4-4-2
1
Хогг
5
Агиус
17
Камильери
22
Мускат
0
Каруана
8
Бриффа
4
Фенеч
7
Файлла
11
Мускат
20
Фарруджа
13
Шембри
22
Илиев
20
Тонев
20
Тонев
22
Илиев
17
Миланов
19
Мицански
19
Мицански
17
Миланов
9
Галабинов
18
Маркиньос
18
Маркиньос
9
Галабинов
20
Фарруджа
16
Велла
16
Велла
20
Фарруджа
7
Файлла
3
Беццина
3
Беццина
7
Файлла
13
Шембри
6
Фенеч
6
Фенеч
13
Шембри
Остались в запасе
Болгария
Мальта
8
Милен Гамаков
ЦП
3
Александар Тунчев
ЦЗ
13
Николай Михайлов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
19
Джастин Гриоли
ЦП
23
Николас Велла
ВР
21
Марк Шерри
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
14
Брук Фарруджа
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
8
Милен Гамаков
ЦП
3
Александар Тунчев
ЦЗ
13
Николай Михайлов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Гриоли
ЦП
23
Николас Велла
ВР
21
Марк Шерри
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
14
Брук Фарруджа
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Болгария - Мальта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Васил Левски
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