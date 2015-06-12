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Мальта - Болгария
Мальта - Болгария: обзор матча 12 июня 2015
Мальта
12.06.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
Болгария
56'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Болгария
90'
Замена
Р. Василев
️️️️
И. Мицански
Замена
Э. Коэн
️️️️
М. Мифсуд
84'
81'
Замена
И. Чочев
️️️️
И. Попов
Замена
А. Шембри
️️️️
Р. Бриффа
76'
75'
Замена
Г. Миланов
️️️️
М. Александров
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Мускат
64'
62'
Желтая карточка
С. Дьяков
Желтая карточка
П. Фенеч
59'
58'
Желтая карточка
М. Александров
56'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
45'
+2
Пенальти не реализован!
И. Мицански
Желтая карточка
Р. Камильери
45'
+1
Желтая карточка
А. Агиус
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
0
Алекс Мускат
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
7
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
21
Светослав Дьяков
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Мальта
21
Гленн Заммит
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
22
Райан Шичлуна
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
16
Клайв Бринкат
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
14
Фирас Абулезз
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Болгария
0
Благой Макенджиев
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
3
Борислав Стойчев
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
10
Христо Златински
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
99
Радослав Василев
ЦФ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
4-4-2
12
Хабер
0
Мускат
22
Мускат
5
Агиус
17
Камильери
11
Мускат
7
Файлла
4
Фенеч
8
Бриффа
9
Мифсуд
19
Эффйонг
4-2-2-1
12
Митрев
11
Манолев
5
Бодуров
3
Александров
6
Минев
18
Гаджев
7
Александров
21
Дьяков
9
Попов
19
Мицански
9
Мифсуд
10
Коэн
10
Коэн
9
Мифсуд
0
Мускат
0
Эррера
0
Эррера
0
Мускат
8
Бриффа
13
Шембри
13
Шембри
8
Бриффа
19
Мицански
99
Василев
99
Василев
19
Мицански
9
Попов
18
Чочев
18
Чочев
9
Попов
7
Александров
17
Миланов
17
Миланов
7
Александров
Остались в запасе
Мальта
Болгария
14
Фирас Абулезз
ЦФ
21
Гленн Заммит
ВР
22
Райан Шичлуна
ЦП
16
Клайв Бринкат
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
10
Христо Златински
ЦП
0
Благой Макенджиев
ВР
3
Борислав Стойчев
ЦЗ
23
Пламен Илиев
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
20
Александар Тонев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
14
Фирас Абулезз
ЦФ
21
Гленн Заммит
ВР
22
Райан Шичлуна
ЦП
16
Клайв Бринкат
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
Остались в запасе
10
Христо Златински
ЦП
0
Благой Макенджиев
ВР
3
Борислав Стойчев
ЦЗ
23
Пламен Илиев
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
20
Александар Тонев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Мальта - Болгария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Национальный стадион
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