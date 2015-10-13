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Евро-2024
Мальта - Хорватия
Мальта - Хорватия: обзор матча 13 октября 2015
Мальта
13.10.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 10 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
25'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Хорватия
90'
+2
Желтая карточка
И. Перишич
Замена
Э. Коэн
️️️️
А. Шембри
90'
+2
83'
Замена
И. Олич
️️️️
М. Пьяца
Замена
П. Фенеч
️️️️
Р. Бриффа
79'
77'
Замена
М. Брозович
️️️️
И. Ракитич
Замена
М. Мифсуд
️️️️
А. Эффйонг
75'
Желтая карточка
К. Файлла
69'
60'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Н. Калинич
38'
Желтая карточка
М. Бадель
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Йосип Пиварич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
19
Джастин Гриоли
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
4-4-2
1
Хогг
17
Зерафа
22
Мускат
4
Борг
5
Агиус
11
Мускат
7
Файлла
18
Кристенсен
8
Бриффа
19
Эффйонг
13
Шембри
3-4-1-2
23
Субашич
11
Срна
21
Вида
5
Чорлука
8
Ковачич
19
Бадель
7
Ракитич
22
Пиварич
14
Перишич
20
Пьяца
16
Калинич
13
Шембри
10
Коэн
10
Коэн
13
Шембри
8
Бриффа
4
Фенеч
4
Фенеч
8
Бриффа
19
Эффйонг
9
Мифсуд
9
Мифсуд
19
Эффйонг
7
Ракитич
11
Брозович
11
Брозович
7
Ракитич
20
Пьяца
18
Олич
18
Олич
20
Пьяца
16
Калинич
9
Крамарич
9
Крамарич
16
Калинич
Остались в запасе
Мальта
Хорватия
19
Джастин Гриоли
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
70
Стив Писани
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
19
Джастин Гриоли
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
70
Стив Писани
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Мальта - Хорватия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в повторе, 23:40)
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