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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Мальта
Хорватия - Мальта: обзор матча 09 сентября 2014
Хорватия
09.09.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 1 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
46'
Л. Модрич
81'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Мальта
87'
Замена
Р. Шичлуна
️️️️
П. Фенеч
ГОЛ! 2:0!
А. Крамарич
Пас отдал
Н. Елавич
81'
Замена
И. Олич
️️️️
М. Манджукич
79'
76'
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
Р. Мускат
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Халилович
67'
60'
Желтая карточка
Р. Фенеч
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Ковачич
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Модрич
Пас отдал
Д. Срна
46'
34'
Замена
С. Беццина
️️️️
М. Мифсуд
31'
Красная карточка
С. Борг
Желтая карточка
М. Манджукич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Ален Халилович
АП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
15
Марио Пашалич
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
3
Стив Беццина
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
0
Эдвард Эррера
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Субашич
19
Милич
6
Ловрен
5
Чорлука
11
Срна
11
Брозович
7
Ракитич
8
Ковачич
10
Модрич
8
Халилович
17
Манджукич
4-4-2
1
Хогг
17
Камильери
5
Агиус
22
Мускат
4
Борг
4
Фенеч
6
Фенеч
7
Файлла
11
Мускат
9
Мифсуд
13
Шембри
8
Ковачич
0
Елавич
0
Елавич
8
Ковачич
8
Халилович
9
Крамарич
9
Крамарич
8
Халилович
17
Манджукич
18
Олич
18
Олич
17
Манджукич
9
Мифсуд
3
Беццина
3
Беццина
9
Мифсуд
4
Фенеч
22
Шичлуна
22
Шичлуна
4
Фенеч
11
Мускат
18
Кристенсен
18
Кристенсен
11
Мускат
Остались в запасе
Хорватия
Мальта
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
15
Марио Пашалич
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
0
Эдвард Эррера
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
70
Стив Писани
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
15
Марио Пашалич
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
0
Эдвард Эррера
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
70
Стив Писани
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Хорватия - Мальта
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Максимир
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