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Диего Рейес
Статистика
Диего Рейес - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1992 (34)
#13 | Защитник
190 см | 66 кг
Мексика
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Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2020
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Кубок конфедераций 2017
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига Европы 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Кубок Америки 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2 : 1
18.05.2019
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0 : 1
24.04.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
21.04.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
1 : 1
07.04.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
1 : 0
04.04.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
0 : 2
16.03.2019
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1 : 0
09.03.2019
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леганес
1 : 0
04.03.2019
Леванте
1' - 70'
65'
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
1 : 1
24.02.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
16.02.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
3 : 0
10.02.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1 : 2
04.02.2019
Леганес
Был в запасе
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