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Команды
Факел
Игорь Юрганов
Новости
€ 450 тыс
Игорь Юрганов - новости
Факел
10 декабря 1993 (32)
#20 | Защитник
186 см | 72 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Фото
«Факел» пополнился защитником «Сочи»
2024.02.20 10:25
1
Защитник «Сочи» перейдет в «Факел»
2024.02.19 11:31
1
Видео
Юрганов в матче с ЦСКА забил в свои ворота ударом из-за штрафной
2022.11.26 19:16
1
Юрганов из «Сочи» объяснил, почему удивлен уходу Федотова в ЦСКА
2022.07.24 13:17
5
«Сочи» готов продать Юрганова в «Спартак» только при одном условии
2022.07.20 17:08
7
РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов
2020.11.13 18:18
Юрганов перешел из «Сочи» в «Балтику» на правах аренды
2020.10.07 11:15
«Чемпионат»: «Тамбов» арендует защитника «Сочи» Юрганова
2020.02.03 09:26
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
6
Видео
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
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