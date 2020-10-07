Юрганов перешел из «Сочи» в «Балтику» на правах аренды

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов продолжит карьеру в «Балтике». Футболист перешел в клуб ФНЛ на правах аренды до конца сезона.

Игорь Юрганов отправляется в аренду до конца сезона в футбольный клуб «Балтика», играющий в ФНЛ.26-летний защитник выступает за сочинцев уже третий год.Мы желаем Игорю удачи в Калининграде и ждем возвращения домой в Сочи уже следующим летом! pic.twitter.com/DCDiPV5Fl9