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    Юрганов перешел из «Сочи» в «Балтику» на правах аренды

    Защитник «Сочи» Игорь Юрганов продолжит карьеру в «Балтике». Футболист перешел в клуб ФНЛ на правах аренды до конца сезона.

    • Юрганов играет за «Сочи» с 2018 года.
    • «Балтика» занимает девятое место в ФНЛ и находится в четырех очках от зоны стыковых матчей.

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    Источник: твиттер «Сочи»

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