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РПЛ 2026/2027
Команды
Факел
Игорь Юрганов
Статистика
€ 450 тыс
Игорь Юрганов - статистика
Факел
10 декабря 1993 (32)
#20 | Защитник
186 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
1' - 90'
52'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 1
29.08.2026
Зенит
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Факел
0 : 0
22.08.2026
Оренбург
64' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
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Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
1' - 90'
52'
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
Динамо
1' - 90'
90'
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