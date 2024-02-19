Защитник «Сочи» перейдет в «Факел»

«Сочи» расторг контракт с 30-летним центральным защитником Игорем Юргановым по соглашению сторон и без дополнительных выплат. По данным журналиста Ивана Карпова, новым клубом игрока станет «Факел». Срок контракта Юрганова с воронежцами составит полтора года.
Журналист также отметил, что летом сразу у трех центральных защитников «Факела» заканчиваются контракты: у Сергея Божина, Сергея Брызгалова и Кирилла Суслова. Божину предложили новое соглашение, но он его еще не подписал.
- В этом сезоне Юрганов принял участие в 10 матчах «Сочи».
- В РПЛ на его счету 54 игры за «Сочи» и 7 за «Тамбов».