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    Защитник «Сочи» перейдет в «Факел»

    «Сочи» расторг контракт с 30-летним центральным защитником Игорем Юргановым по соглашению сторон и без дополнительных выплат. По данным журналиста Ивана Карпова, новым клубом игрока станет «Факел». Срок контракта Юрганова с воронежцами составит полтора года.

    Журналист также отметил, что летом сразу у трех центральных защитников «Факела» заканчиваются контракты: у Сергея Божина, Сергея Брызгалова и Кирилла Суслова. Божину предложили новое соглашение, но он его еще не подписал.

    • В этом сезоне Юрганов принял участие в 10 матчах «Сочи».
    • В РПЛ на его счету 54 игры за «Сочи» и 7 за «Тамбов».

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    19.02.2024 11:31
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1708352853
    Таких защитников как Божин Факелу терять нельзя.
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