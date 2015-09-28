Андрей Вшивцев - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Вшивцев
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1994 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Вшивцев
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1994 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|18
|6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|06.11.2015
|1' -89'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|66'
|26.10.2015
|1' -76'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|50'
|21.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|12.10.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|1' -78'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|49'
|01.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|21'
|28.09.2015
|1' -77'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|15.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|08.09.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|1' -79'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|1' -74'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|1' -85'
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|7'
|04.08.2015
|1' -77'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|38'
|28.07.2015
|59' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)