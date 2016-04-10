Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Вшивцев - статистика

Завершил карьеру
25 января 1994 (32)
#23 | Нападающий
182 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦРФСО
18
6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
Сочи
3 : 0
10.04.2016
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
ЦРФСО
0 : 0
06.11.2015
Химки
1' - 89'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Текстильщик
1 : 1
01.11.2015
ЦРФСО
1' - 90'
66'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
2 : 0
26.10.2015
Домодедово
1' - 76'
50'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Волга
1 : 1
21.10.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
ЦРФСО
0 : 0
17.10.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Москва
2 : 0
12.10.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
ЦРФСО
2 : 0
05.10.2015
Карелия
1' - 78'
49'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Псков
0 : 1
01.10.2015
ЦРФСО
1' - 90'
21'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
ЦРФСО
0 : 0
28.09.2015
Строгино
1' - 77'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Коломна
2 : 1
15.09.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
ЦРФСО
0 : 2
08.09.2015
Спартак К
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Торпедо Вл
2 : 1
01.09.2015
ЦРФСО
1' - 79'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
ЦРФСО
1 : 1
25.08.2015
Сочи
1' - 74'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Химки
2 : 2
18.08.2015
ЦРФСО
1' - 85'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
ЦРФСО
2 : 2
12.08.2015
Текстильщик
1' - 90'
7'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Домодедово
2 : 2
04.08.2015
ЦРФСО
1' - 77'
38'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
ЦРФСО
1 : 2
28.07.2015
Волга
59' - 90'
Главные новости
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+