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Александр Радченко
Статистика
Александр Радченко - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1993 (33)
#27 | Нападающий
190 см | 82 кг
Россия
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Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
9
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо Бр
0 : 1
08.05.2021
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо Бр
1 : 0
28.04.2021
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо Бр
2 : 1
17.04.2021
Краснодар-2
1' - 90'
32'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1 : 1
11.04.2021
Динамо Бр
1' - 58'
7'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо Бр
0 : 1
07.04.2021
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0 : 1
03.04.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо Бр
0 : 2
28.03.2021
Факел
1' - 90'
40'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2 : 1
24.03.2021
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо Бр
0 : 2
20.03.2021
Крылья Советов
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1 : 0
14.03.2021
Динамо Бр
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо Бр
0 : 2
10.03.2021
Алания
Был в запасе
90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-2
0 : 0
27.02.2021
Динамо Бр
59' - 90'
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