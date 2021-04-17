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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Краснодар-2
Динамо Бр - Краснодар-2: обзор матча 17 апреля 2021
Динамо Бр
17.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар-2
56'
Г. Рухаиа
80'
Д. Дибиргаджиев
62'
И. Воротников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Краснодар-2
Замена
В. Дрогунов
️️️️
Д. Агуреев
90'
+3
Желтая карточка
А. Сапаев
90'
86'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Л. Сабуа
Замена
Д. Агуреев
️️️️
П. Баранов
85'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
84'
82'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
А. Григорян
ГОЛ! 2:1!
Д. Дибиргаджиев
80'
Пенальти не реализован!
Д. Дибиргаджиев
79'
77'
Замена
Д. Пелих
️️️️
Д. Корнюшин
Желтая карточка
П. Баранов
76'
71'
Желтая карточка
О. Исаенко
63'
Замена
М. Кутовой
️️️️
А. Мацукатов
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Воротников
ГОЛ! 1:0!
Г. Рухаиа
56'
52'
Желтая карточка
А. Черников
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Н. Муромский
46'
Желтая карточка
А. Радченко
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Николай Мараев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
70
Арутюн Григорян
АП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
77
Гиорги Горозия
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
3-2-3-2
96
Кузнецов
3
Луппа
12
Сапаев
23
Васильев
4
Баранов
4
Рухаиа
10
Муромский
10
Мараев
20
Пикатов
27
Радченко
9
Дибиргаджиев
4-1-1-3-1
1
Агкацев
44
Корнюшин
4
Бородин
13
Иванов
44
Исаенко
53
Черников
15
Мацукатов
8
Сперцян
70
Григорян
20
Халназаров
81
Сабуа
Агуреев
10
Дрогунов
10
Дрогунов
Агуреев
4
Баранов
9
Агуреев
9
Агуреев
4
Баранов
10
Муромский
8
Чиркин
8
Чиркин
10
Муромский
70
Григорян
17
Сергеев
17
Сергеев
70
Григорян
44
Корнюшин
2
Пелих
2
Пелих
44
Корнюшин
81
Сабуа
11
Апеков
11
Апеков
81
Сабуа
15
Мацукатов
90
Кутовой
90
Кутовой
15
Мацукатов
Остались в запасе
Динамо Бр
Краснодар-2
11
Артемий Укомский
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Гиорги Горозия
АП
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
11
Артемий Укомский
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Гиорги Горозия
АП
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Динамо Бр - Краснодар-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Динамо
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