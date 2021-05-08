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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Чайка
Динамо Бр - Чайка: обзор матча 08 мая 2021
Динамо Бр
08.05.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
0 : 1
Завершен
Чайка
81'
И. Олейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Чайка
Желтая карточка
Н. Мараев
90'
+2
Замена
А. Новиков
️️️️
Н. Муромский
89'
86'
Замена
В. Алейников
️️️️
К. Савичев
Замена
М. Данилин
️️️️
Д. Агуреев
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
И. Олейников
75'
Замена
И. Безденежных
️️️️
П. Володкин
Замена
В. Сорокин
️️️️
Г. Горозия
74'
Пенальти не реализован!
Г. Горозия
68'
Замена
Н. Мараев
️️️️
В. Дрогунов
60'
39'
Желтая карточка
М. Ужгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
77
Гиорги Горозия
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
9
Даниил Агуреев
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
8
Дмитрий Карташов
ОП
10
Петр Володкин
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
10
Николай Мараев
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
87
Мераб Гарновский
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Виктор Морозов
ЦФ
4-2-3-1
96
Кузнецов
10
Дрогунов
12
Сапаев
23
Васильев
3
Луппа
4
Баранов
4
Рухаиа
10
Муромский
77
Горозия
9
Агуреев
27
Радченко
3-4-3
47
Филиппов
61
Ужгин
90
Мигунов
3
Гаджибеков
4
Савичев
8
Капленко
8
Карташов
5
Пискунов
32
Кулишев
10
Володкин
19
Олейников
10
Муромский
15
Новиков
15
Новиков
10
Муромский
10
Дрогунов
10
Мараев
10
Мараев
10
Дрогунов
77
Горозия
14
Сорокин
14
Сорокин
77
Горозия
9
Агуреев
39
Данилин
39
Данилин
9
Агуреев
4
Савичев
38
Алейников
38
Алейников
4
Савичев
10
Володкин
87
Безденежных
87
Безденежных
10
Володкин
Остались в запасе
Динамо Бр
Чайка
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
87
Мераб Гарновский
ПВ
79
Руслан Юнусов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
91
Виктор Морозов
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Остались в запасе
7
Александр Хохлачев
ЦФ
87
Мераб Гарновский
ПВ
79
Руслан Юнусов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
91
Виктор Морозов
ЦФ
Статистика матча Динамо Бр - Чайка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
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