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Александр Жижин - статистика

Завершил карьеру
1 января 1994 (32)
#9 | Полузащитник
182 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чертаново
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Рязань
0 : 0
25.10.2015
Чертаново
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Чертаново
2 : 0
18.10.2015
Орел
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Чертаново
4 : 4
04.10.2015
Арсенал-2
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Динамо Бр
3 : 1
27.09.2015
Чертаново
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Чертаново
4 : 3
21.09.2015
Витязь
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Калуга
1 : 2
14.09.2015
Чертаново
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Чертаново
1 : 2
07.09.2015
Авангард
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Чертаново
1 : 2
31.08.2015
Энергомаш
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Чертаново
0 : 1
17.08.2015
Тамбов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2015
Чертаново
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Чертаново
0 : 1
03.08.2015
Рязань
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Орел
0 : 2
28.07.2015
Чертаново
72' - 90'
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