Султан Аксанов - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Султан
|Отчество
|Раисович
|Фамилия
|Аксанов
|Команда
|Ядро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|63
|Имя
|Султан
|Отчество
|Раисович
|Фамилия
|Аксанов
|Команда
|Ядро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь-2
|16
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|19.10.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Чита (Чита)
|12.10.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Томь-2 (Томск)
|02.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:0
|Томь-2 (Томск)
|81'
|29.09.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|19.09.2015
|1' -58'
|Томь-2 (Томск)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|16.09.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|09.09.2015
|1' -68'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Томь-2 (Томск)
|30.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|3:1
|Якутия (Якутск)
|90'
|23.08.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:0
|Томь-2 (Томск)
|20.08.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|13.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|0:0
|Динамо (Барнаул)
|10.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|24'
|02.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|52'
|22.07.2015
|1' -76'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Томь-2 (Томск)
|19.07.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Томь-2 (Томск)