Фернандо Урибе - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Урибе
|Команда
|Атлетико Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перейра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1988 (35 лет)
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Урибе
|Команда
|Атлетико Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перейра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1988 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|5
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -69'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|06.05.2012
|1' -63'
|Палермо (Палермо)
|4:4
|Кьево (Верона)
|30' 46'
|01.05.2012
|70' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Рома (Рим)
|85'
|28.04.2012
|90' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Кьево (Верона)
|10.04.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Милан (Милан)
|26.02.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Чезена (Чезена)
|08.01.2012
|83' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Кьево (Верона)
|17.12.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|04.12.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|4:1
|Кьево (Верона)