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    Фернандо Урибе - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Фернандо
    Фамилия Урибе
    Команда Атлетико Насьональ
    Состав Основной
    Родной город Перейра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1988 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 5 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -69' Кьево (Верона) 1:0 Лечче (Лечче)
    06.05.2012 1' -63' Палермо (Палермо) 4:4 Кьево (Верона)
    30' 46'
    01.05.2012 70' -90' Кьево (Верона) 0:0 Рома (Рим)
    85'
    28.04.2012 90' -90' Кальяри (Кальяри) 0:0 Кьево (Верона)
    10.04.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Милан (Милан)
    26.02.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Чезена (Чезена)
    08.01.2012 83' -90' Рома (Рим) 2:0 Кьево (Верона)
    17.12.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    04.12.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    30.10.2011 Был в запасе Сиена (Сиена) 4:1 Кьево (Верона)
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