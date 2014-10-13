Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008