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Расписание матчей
Евро-2024
Андорра - Израиль
Андорра - Израиль: обзор матча 13 октября 2014
Андорра
13.10.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 3 тур
1 : 4
Завершен
Израиль
15'
И. Лима (П)
3'
О. Дамари
41'
О. Дамари
82'
О. Дамари
90+6'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Израиль
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Т. Хемед
84'
Замена
Т. Хемед
️️️️
О. Дамари
Желтая карточка
К. Мартинес
83'
Замена
Х. Карлос Тоскано
️️️️
К. Пеппе
83'
82'
ГОЛ! 1:3!
О. Дамари
Пас отдал
Б. Натхо
70'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Э. Захави
Замена
М. Пужоль
️️️️
Ж. Рубио
70'
65'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Г. Вермут
45'
+2
Желтая карточка
Г. Вермут
Желтая карточка
Ж. Рубио
45'
+2
41'
ГОЛ! 1:2!
О. Дамари
Пас отдал
Т. Бен-Хаим
Замена
Х. Айяла
️️️️
И. Лима
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Лима
15'
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Дамари
Пас отдал
Э. Захави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
19
Талеб Тватиха
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
0
Дуду Битон
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
20
Хуан Карлос Тоскано
ЦФ
Израиль
23
Гай Хаймов
ВР
5
Рами Гершон
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
11
Итай Шехтер
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
3-2-4-1
13
Поль
18
Рубио
22
Манейро
2
Мартинес
6
Лима
5
Эмили Гарсия
8
Виейра
14
Пеппе
19
Лоренцо
3
Валес
9
Риера
3-3-4
18
Марсиано
2
Мешумар
3
Бен-Хаим
21
Тиби
19
Тватиха
6
Натхо
14
Вермут
7
Захави
12
Бен-Хаим II
0
Битон
22
Дамари
14
Пеппе
20
Тоскано
20
Тоскано
14
Пеппе
6
Лима
18
Айяла
18
Айяла
6
Лима
18
Рубио
7
Пужоль
7
Пужоль
18
Рубио
7
Захави
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
7
Захави
14
Вермут
11
Шехтер
11
Шехтер
14
Вермут
22
Дамари
8
Хемед
8
Хемед
22
Дамари
Остались в запасе
Андорра
Израиль
21
Марк Гарсия
ЦП
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
23
Гай Хаймов
ВР
5
Рами Гершон
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
13
Ширан Йейни
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
21
Марк Гарсия
ЦП
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
Остались в запасе
23
Гай Хаймов
ВР
5
Рами Гершон
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
13
Ширан Йейни
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Андорра - Израиль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Эстади Насьонал
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