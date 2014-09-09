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Расписание матчей
Евро-2024
Андорра - Уэльс
Андорра - Уэльс: обзор матча 09 сентября 2014
Андорра
09.09.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Уэльс
6'
И. Лима (П)
22'
Г. Бэйл
81'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Уэльс
Желтая карточка
М. Валес
90'
+5
90'
+4
Замена
Э. Хьюс
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Х. Санчес Сото
️️️️
Х. Айяла
86'
Замена
О. Сонеже
️️️️
К. Мартинес
83'
Желтая карточка
Г. Риера
81'
81'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэйл
77'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Э. Кинг
Желтая карточка
Д. Манейро
69'
Желтая карточка
И. Лоренцо
68'
62'
Замена
Д. Ледли
️️️️
С. Чёрч
Замена
М. Виейра
️️️️
К. Пеппе
53'
45'
Желтая карточка
Д. Аллен
Желтая карточка
К. Пеппе
45'
22'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Б. Дэвис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Лима
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Уэльс
21
Кайл Летерен
ВР
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
20
Джейк Тэйлор
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Эмир Хьюс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
3-2-4-1
13
Поль
18
Рубио
18
Айяла
22
Манейро
2
Мартинес
6
Лима
21
Гарсия
3
Валес
14
Пеппе
19
Лоренцо
9
Риера
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
2
Гантер
5
Честер
6
Уилльямс
3
Тэйлор
4
Дэвис
10
Рэмзи
7
Аллен
8
Кинг
11
Бэйл
23
Чёрч
2
Мартинес
4
Сонеже
4
Сонеже
2
Мартинес
14
Пеппе
8
Виейра
8
Виейра
14
Пеппе
18
Айяла
0
Санчес Сото
0
Санчес Сото
18
Айяла
23
Чёрч
16
Ледли
16
Ледли
23
Чёрч
10
Рэмзи
10
Хьюс
10
Хьюс
10
Рэмзи
8
Кинг
13
Уильямс
13
Уильямс
8
Кинг
Остались в запасе
Андорра
Уэльс
20
Адриан Родригес
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
11
Серхи Морено
АП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
21
Кайл Летерен
ВР
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
20
Джейк Тэйлор
ЦП
22
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
20
Адриан Родригес
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
11
Серхи Морено
АП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Остались в запасе
21
Кайл Летерен
ВР
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
20
Джейк Тэйлор
ЦП
22
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Андорра - Уэльс
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Комуналь
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