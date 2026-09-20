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Дания. Суперлига
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Орхус
Йеспер Хансен
Статистика
€ 50 тыс
Йеспер Хансен - статистика
Орхус
31 марта 1985 (41), Слангеруп
#1 | Вратарь
188 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
2 : 1
30.08.2026
Орхус
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
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Дания. Суперлига 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Товарищеские матчи 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Copa del Sol 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орхус
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
2 : 1
30.08.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Люнгбю
2 : 2
01.08.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
25.07.2026
Брондбю
1' - 90'
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