Йеспер Хансен - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Слангеруп
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Слангеруп
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|19
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|09.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|17.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|20.08.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|07.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|31.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)