Давид Быстронь - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Быстронь
|Команда
|Сигма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Левоча
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 1982 (40 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Быстронь
|Команда
|Сигма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Левоча
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 1982 (40 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2011
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:2
|Милан (Милан)
|89'
|23.11.2011
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|35'
|01.11.2011
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|19.10.2011
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Виктория (Пльзень)
|28.09.2011
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Виктория (Пльзень)
|13.09.2011
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|24.08.2011
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|16.08.2011
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Виктория (Пльзень)