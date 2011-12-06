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Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Милан
Виктория - Милан: обзор матча 06 декабря 2011
Виктория
06.12.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 2
Завершен
Милан
89'
Д. Быстронь
90+3'
М. Дуриш
47'
Пато
48'
Робиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Милан
ГОЛ! 2:2!
М. Дуриш
Пас отдал
М. Чишовски
+3
Желтая карточка
М. Бакош
+2
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
Т. Тайво
ГОЛ! 1:2!
Д. Быстронь
Пас отдал
М. Бакош
Желтая карточка
М. Дуриш
Замена
Я. Гора
️️️️
В. Пиларж
Замена
М. Дуриш
️️️️
Д. Коларж
ГОЛ! 0:2!
Робиньо
Пас отдал
Пато
ГОЛ! 0:1!
Пато
Пас отдал
Робиньо
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Ночерино
Замена
В. Дарида
️️️️
П. Ирачек
11'
Желтая карточка
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Марек Чех
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
18
Давид Быстронь
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Милан
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
15
Франтишек Шевински
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Якуб Гора
АП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
8
Лимберски
28
Чишовски
18
Быстронь
27
Райторал
10
Хорват
26
Коларж
8
Ирачек
11
Петржела
11
Пиларж
23
Бакош
4-4-2
32
Амелия
22
Де Шильо
5
Мексес
23
Бонера
0
Тайво
90
Амброзини
23
Ночерино
10
Зеедорф
18
Эмануэльсон
12
Пато
70
Робиньо
11
Пиларж
23
Гора
23
Гора
11
Пиларж
8
Ирачек
16
Дарида
16
Дарида
8
Ирачек
26
Коларж
57
Дуриш
57
Дуриш
26
Коларж
0
Тайво
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
0
Тайво
23
Ночерино
3
Силва
3
Силва
23
Ночерино
Остались в запасе
Виктория
Милан
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
15
Франтишек Шевински
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
30
Флавио Рома
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
15
Франтишек Шевински
ЦП
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Виктория - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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