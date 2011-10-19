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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Виктория
Барселона - Виктория: обзор матча 19 октября 2011
Барселона
19.10.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Виктория
10'
А. Иньеста
82'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Виктория
Замена
И. Куэнка
️️️️
Д. Вилья
Замена
В. Дарида
️️️️
М. Петржела
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Замена
М. Филло
️️️️
В. Пиларж
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Бакош
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Л. Месси
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Виктория
1
Марек Чех
ВР
18
Давид Быстронь
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
7
Петр Трапп
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
3
Адриано
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-1-3-1-1
1
Чех
27
Райторал
28
Чишовски
8
Лимберски
18
Быстронь
10
Хорват
26
Коларж
8
Ирачек
11
Петржела
11
Пиларж
23
Бакош
8
Иньеста
20
Кейта
20
Кейта
8
Иньеста
7
Вилья
7
Куэнка
7
Куэнка
7
Вилья
11
Пиларж
7
Филло
7
Филло
11
Пиларж
11
Петржела
16
Дарида
16
Дарида
11
Петржела
23
Бакош
57
Дуриш
57
Дуриш
23
Бакош
Остались в запасе
Барселона
Виктория
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
15
Франтишек Шевински
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
15
Франтишек Шевински
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Барселона - Виктория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
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