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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Виктория
Милан - Виктория: обзор матча 28 сентября 2011
Милан
28.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Виктория
53'
З. Ибрагимович (П)
66'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Виктория
+1
Замена
В. Дарида
️️️️
Д. Коларж
Замена
М. Де Шильо
️️️️
И. Абате
Замена
Т. Тайво
️️️️
Л. Антонини
Замена
М. Филло
️️️️
В. Пиларж
Замена
А. Аквилани
️️️️
К. Зеедорф
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Бакош
ГОЛ! 2:0!
А. Кассано
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. Чех
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
П. Хорват
Желтая карточка
М. Петржела
Желтая карточка
М. Чишовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Виктория
1
Марек Чех
ВР
18
Давид Быстронь
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Милан
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
56
Симоне Ганц
ЦФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
7
Петр Трапп
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
4-4-2
32
Аббьяти
7
Антонини
13
Неста
3
Силва
20
Абате
6
ван Боммел
23
Ночерино
10
Зеедорф
18
Эмануэльсон
99
Кассано
11
Ибрагимович
4-1-3-1-1
1
Чех
27
Райторал
28
Чишовски
8
Лимберски
18
Быстронь
10
Хорват
26
Коларж
8
Ирачек
11
Петржела
11
Пиларж
23
Бакош
7
Антонини
0
Тайво
0
Тайво
7
Антонини
20
Абате
22
Де Шильо
22
Де Шильо
20
Абате
10
Зеедорф
20
Аквилани
20
Аквилани
10
Зеедорф
11
Пиларж
7
Филло
7
Филло
11
Пиларж
26
Коларж
16
Дарида
16
Дарида
26
Коларж
23
Бакош
57
Дуриш
57
Дуриш
23
Бакош
Остались в запасе
Милан
Виктория
56
Симоне Ганц
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
15
Франтишек Шевински
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
56
Симоне Ганц
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
15
Франтишек Шевински
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Милан - Виктория
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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