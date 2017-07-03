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Лутон Таун
Джеймс Ши
Трансферы
€ 100 тыс
Джеймс Ши - трансферы
Лутон Таун
16 июня 1991 (35), Лондон
#1 | Вратарь
180 см
Англия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
03.07.17 / -
Уимблдон
Лутон Таун
Свободный агент
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