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    Джеймс Ши - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Джеймс
    Фамилия Ши
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 июня 1991 (31 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Лутон Таун 1:0 Суонси Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 Был в запасе Лутон Таун 2:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Бирмингем Сити 0:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Лутон Таун 0:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 Был в запасе Престон 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 19 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.04.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    15.04.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    70'
    11.04.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.04.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    02.04.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    19.03.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Лутон Таун (Лутон)
    16.03.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 4:0 Престон (Престон)
    13.03.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.02.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    23.02.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    19.02.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.02.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:0 Лутон Таун (Лутон)
    08.02.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    01.02.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    29.01.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Блэкберн (Блэкберн)
    25.01.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    22.01.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    19.01.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    15.01.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:2 Борнмут (Борнмут)
    11.12.2021 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    04.12.2021 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:3 Лутон Таун (Лутон)
    27.11.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    23.11.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    19.11.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    06.11.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.11.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.10.2021 Был в запасе Престон (Престон) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    23.10.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.10.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    02.10.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    29.09.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 5:0 Ковентри (Ковентри)
    25.09.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    18.09.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:3 Суонси (Суонси)
    15.09.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    11.09.2021 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Лутон Таун (Лутон)
    28.08.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.08.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Лутон Таун (Лутон)
    07.08.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
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