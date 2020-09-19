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€ 100 тыс

Джеймс Ши - статистика

Лутон Таун
16 июня 1991 (35), Лондон
#1 | Вратарь
180 см
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Лутон Таун
0 : 1
19.09.2026
Брэдфорд Сити
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стивенидж
2 : 1
10.09.2026
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Первая лига, 5 тур
Лутон Таун
1 : 1
05.09.2026
Лейтон Ориент
Был в запасе
Англия. Первая лига, 3 тур
Мэнсфилд Таун
5 : 2
30.08.2026
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Челси
2 : 0
27.08.2026
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Первая лига, 2 тур
Лутон Таун
2 : 2
22.08.2026
Ноттс Каунти
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лутон Таун
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лутон Таун
2 : 1
10.12.2024
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
05.10.2024
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
2 : 2
01.10.2024
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
1 : 0
24.08.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Портсмут
0 : 0
17.08.2024
Лутон Таун
34' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лутон Таун
1 : 4
12.08.2024
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