Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Англия. Первая лига, 6 тур
Англия. Первая лига, 5 тур
Англия. Первая лига, 3 тур
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Англия. Первая лига, 2 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Англия. Чемпионшип, 1 тур