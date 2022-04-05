Джеймс Ши - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Ши
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Ши
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|1:0
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|2:2
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Бирмингем Сити
|0:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|19
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.04.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|15.04.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|70'
|11.04.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.04.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|02.04.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|19.03.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Лутон Таун (Лутон)
|16.03.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|4:0
|Престон (Престон)
|13.03.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.02.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:0
|Лутон Таун (Лутон)
|08.02.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|01.02.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|29.01.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|25.01.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|22.01.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|19.01.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|15.01.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:2
|Борнмут (Борнмут)
|11.12.2021
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|04.12.2021
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:3
|Лутон Таун (Лутон)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|23.11.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|19.11.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.11.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|29.09.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|5:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Лутон Таун (Лутон)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:2
|Лутон Таун (Лутон)
|07.08.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)