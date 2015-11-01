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    Борха Экиза - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Борха
    Фамилия Экиза
    Состав Без клуба
    Родной город Памплона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 марта 1988 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 1' -46' Эспаньол (Барселона) 4:2 Эйбар (Эйбар)
    08.05.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Бетис (Севилья)
    06.02.2016 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Эйбар (Эйбар)
    30.01.2016 39' -90' Эйбар (Эйбар) 1:2 Малага (Малага)
    24.01.2016 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 5:2 Эйбар (Эйбар)
    18.01.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 5:1 Гранада (Гранада)
    03.01.2016 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:4 Эйбар (Эйбар)
    22.11.2015 1' -74' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    07.11.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:1 Хетафе (Хетафе)
    01.11.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    25.10.2015 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:1 Эйбар (Эйбар)
    17.10.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Севилья (Севилья)
    23.09.2015 72' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    82'
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