|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|1' -46'
|Эспаньол (Барселона)
|4:2
|Эйбар (Эйбар)
|08.05.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Эйбар (Эйбар)
|30.01.2016
|39' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Малага (Малага)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|5:2
|Эйбар (Эйбар)
|18.01.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|5:1
|Гранада (Гранада)
|03.01.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:4
|Эйбар (Эйбар)
|22.11.2015
|1' -74'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Хетафе (Хетафе)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Эйбар (Эйбар)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|23.09.2015
|72' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Эйбар (Эйбар)
|82'