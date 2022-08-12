Сергей Глебко - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Глебко
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Глебко
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|18
|3
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -67'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|16'
|30.10.2022
|1' -72'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|31'
|23.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|70'
|19.10.2022
|75' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|15.10.2022
|1' -68'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|73' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|86' 90'
|30.09.2022
|78' -90'
|Днепр (Могилев)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|28'
|29.07.2022
|1' -59'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|04.07.2022
|1' -65'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|71' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|72' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|18.06.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|07.05.2022
|64' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|63' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|82'
|21.04.2022
|77' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|15.04.2022
|1' -61'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|24'
|02.04.2022
|1' -76'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|40'