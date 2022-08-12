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    Сергей Глебко - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Фамилия Глебко
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 августа 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 18 3 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -67' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    16'
    30.10.2022 1' -72' Слуцк (Слуцк) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    31'
    23.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    70'
    19.10.2022 75' -90' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    15.10.2022 1' -68' Гомель (Гомель) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    08.10.2022 73' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    86' 90'
    30.09.2022 78' -90' Днепр (Могилев) 1:2 Слуцк (Слуцк)
    17.09.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    09.09.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    12.08.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    28'
    29.07.2022 1' -59' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    04.07.2022 1' -65' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Слуцк (Слуцк)
    29.06.2022 71' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    25.06.2022 72' -90' Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    18.06.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    07.05.2022 64' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    30.04.2022 63' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    82'
    21.04.2022 77' -90' Арсенал (Дзержинск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    15.04.2022 1' -61' Слуцк (Слуцк) 2:4 Минск (Минск)
    24'
    02.04.2022 1' -76' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    19.03.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Слуцк (Слуцк)
    40'
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