Ханнес ван дер Брюгген - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Ханнес
|Фамилия
|ван дер Брюгген
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Ханнес
|Фамилия
|ван дер Брюгген
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Гент (Гент)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:2
|Брага (Брага)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:5
|Шахтер (Донецк)
|20.10.2016
|1' -65'
|Шахтер (Донецк)
|5:0
|Гент (Гент)
|29.09.2016
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Коньяспор (Конья)
|15.09.2016
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|1:1
|Гент (Гент)