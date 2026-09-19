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Бельгия. Про-Лига
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Серкль Брюгге
Ханнес ван дер Брюгген
Статистика
€ 400 тыс
Ханнес ван дер Брюгген - статистика
Серкль Брюгге
1 апреля 1993 (33)
#28 | Полузащитник
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Серкль Брюгге
0 : 3
06.09.2026
Гент
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Серкль Брюгге
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Серкль Брюгге
0 : 3
06.09.2026
Гент
Был в запасе
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