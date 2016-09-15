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    Ханнес ван дер Брюгген - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Ханнес
    Фамилия ван дер Брюгген
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 1' -90' Коньяспор (Конья) 0:1 Гент (Гент)
    24.11.2016 Был в запасе Гент (Гент) 2:2 Брага (Брага)
    03.11.2016 Был в запасе Гент (Гент) 3:5 Шахтер (Донецк)
    20.10.2016 1' -65' Шахтер (Донецк) 5:0 Гент (Гент)
    29.09.2016 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Коньяспор (Конья)
    15.09.2016 Был в запасе Брага (Брага) 1:1 Гент (Гент)
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